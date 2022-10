Mag. Ing. Thomas Friedl kehrt zur Labor Strauss Gruppe (LST) zurück und leitet ab sofort den neuer Geschäftsbereichs Technik. In dieser Position zeichnet er sich für sämtliche technischen Abteilungen, die Hard- und Softwareentwicklung, Fertigung, IT sowie damit zusammenhängende Bereiche verantwortlich. Der gebürtige Wiener (50) bringt jahrzehntelange Erfahrung mit Softwareentwicklung und Datenbanken mit. In seiner neuen Position als Geschäftsbereichsleiter Technik will Friedl die Modernisierung der Fertigungsprozesse weiter vorantreiben sowie durch IT-Prozesse neue Technologien einführen und bestehende Abläufe noch effizienter machen.



Spannende Herausforderungen sieht er in der Entwicklung neuer Produkte unter Nutzung neuer Internettechnologien und der Einbindung moderner Farbdisplays. „Am meisten freue ich mich darauf, eng mit meinen Mitarbeitenden zusammenzuarbeiten, gemeinsam Lösungen zu entwickeln und umzusetzen sowie individuelle Stärken zu fördern“, so Friedl, der schon von 1993-2008 bei der Labor Strauss Gruppe tätig war sowie maßgeblich bei der Einführung der IT mitwirkte und diese leitete. Ab dem Jahr 2000 hatte er außerdem die Leitung des Inlandsverkaufs inne.

Anschließend führte Friedls Berufsweg nach Deutschland und China. Als leidenschaftlicher Pilot, der über die EASA Linienkapitänslizenz (ATPL) für Airbus 320 verfügt, war Thomas Friedl zuvor bei der Lufthansa Gruppe im europäischen Kontinentalverkehr, bei Vistajet im weltweiten VIP-Transport sowie bei Air Macau in China als Ausbildungskapitän und Leitung der Abteilung Flugstandards tätig. Neben dem Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Wien hat er am TGM Wien die HTL „Nachrichtentechnik und Elektronik“ absolviert.