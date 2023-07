Was im B2C-Bereich schon häufig Standard ist, will Trox jetzt auch für seine B2B-Kunden umsetzen: Ab sofort können Kunden des Experten für Belüftung und Klimatisierung ihre Aufträge lückenlos verfolgen – von der Auftragsbestätigung über die Fertigstellung bis hin zur Auslieferung. Gerade auf Baustellen können Planungssicherheit und die Vermeidung von Leerläufen geschäftskritisch sein. Dort setzt der neue Service "Shipment Visibility", den Trox gemeinsam mit dem Logistikpartner DB Schenker entwickelt hat, an.



