Vaillant hat das aktuelle Trainingsprogramm veröffentlicht und bietet von Jänner bis Juni 2022 über 50 Trainingstermine. Neben dem Standort in Wien, können Fachpartner die Produktschulungen auch in den ausgestatteten Trainingszentren in Traun, Innsbruck oder Graz absolvieren. So soll sichergestellt sein, dass Fachpartner stets die richtigen Informationen im passenden Format erhalten, um bei der täglichen Arbeit mit den Vaillant Produkten mit Know-how zu punkten.

Das Angebot setzt sich aus Präsenztrainings, Online-Trainings und Webinaren zusammen. Gebündeltes Expertenwissen wird so etwa via Webinar standortunabhängig direkt ins Büro oder nach Hause geliefert. Das Format kommt gut an, Teilnehmende sind live dabei und können direkt Fragen an die Experten richten. Wer sein Wissen selbständig erweitern möchte, stehen auch interaktive „Online Trainings“ zur Verfügung. Die Anmeldung zum Training läuft über das Vaillant FachpartnerNET.