Im neu errichteten Gebäudekomplex von Winzer Krems sind aufgrund der sensiblen Produktbeschaffenheit hohe Hygienestandards erforderlich. Eine Hallenklima-Lösung von Hoval sorgt für automatisches Heizen, Kühlen und Entfeuchten. Die unterschiedlichen Regelzonen sind über eine zentrale Steuerung bedienbar.

Vor über 80 Jahren gegründet, ist Winzer Krems heute eines von Österreichs größten Weingütern. Am Standort der Winzergenossenschaft in Krems entstand ein neuer Gebäudekomplex, der auf rund 4.000 m2 einem Gär- und Reifekeller, einer Weinabfüllanlage und einem Flaschenlager ausreichend Platz bietet. Mit einer Gesamtinvestition von über 30 Mio. Euro ist es das größte Projekt in der Geschichte von Winzer Krems. Einen Beitrag zur neuen Technik leistet auch Hoval: Insgesamt 22 TopVent-Geräte zum Heizen, Kühlen und Entfeuchten befinden sich in der neuen Halle.