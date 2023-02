In der Beratungs- und Planungsphase wurden digitalen Tools, der Gerätekonfigurator AL-KO AIRCLOUD und die AL-KO Life-Cycle-Costs (LCC) Berechnung genutzt. „Damit lassen sich Anschaffungs-, Wartungs- und Betriebskosten im Vorfeld exakt berechnen“, erklärt Wutzl.



Die Lieferung der raumlufttechnischen Anlage war schlussendlich noch eine logistische Herausforderung: Mit einem Helikopter wurden die Geräte an einem 30 Meter langen Seil hängend über eine eigens gefertigte Trichtereinrichtung aus der Luft in die Kuppel der Therme eingebracht. Der Helikopterpilot und das Bodenteam leisteten Präzisionsarbeit, um die empfindlichen Geräte an die richtigen Stellen zu transportieren.