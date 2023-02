RX Austria & Germany startet eine besondere Weihnachstaktion: Als einmaliges Goodie für Besucher sind Tickets für die Bauen & Wohnen Salzburg 2022 von 9. bis 24. Dezember 2021 kostenlos erhältlich. "Die aktuelle Situation verlangt neue Wege" erklärt Edi Seliger, Head of Operations “Living & Construction. Die Messe findet - laut aktuellem Stand - vom 10. Februar bis 13. Februar 2022 wie geplant statt.

Die Bauen+Wohnen Salzburg 2022 ist in sieben Themenwelten gegliedert: Bauen, Renovieren & Sanieren, Wohnen & Einrichten, WohnArt, Energie & Heizen, Holzwelt, Wellness, Pool & Garten sowie der Treffpunkt Beratungsstraße. Letztere kam bei vergangenen Messe-Editionen gut an: Unabhängige Experten stehen Besuchern mit Informationen und Ratschlägen kostenlos zur Verfügung. An allen vier Messetagen finden auf der ORF-Radio Salzburg Bühne Expertenvorträge statt und im Rahmen der Cookingstation bereitet Profikoch Julian Kutos Gerichte zu. Aussteller, die nachweislich ökologisch, nachhaltig, regional und innovativ agieren, sind zudem mit einem Grünen Pfad-Logo gekennzeichnet.