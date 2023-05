Florian Friedrich & Alexander Bauer: BIM-Planung als Basis der digitalen Betriebsführung



Die komplexen Aufgabenstellungen bei der Planung von Projekten des Gesundheitswesens erfordern Professionalität und Know-how. Die VAMED verfügt über eine umfangreiche internationale Expertise in der Planung, der Errichtung und dem Betrieb von Gesundheitseinrichtungen. In Szenarien zu denken und eine Gesundheitsimmobilie trotz klarer Strukturen so flexibel wie möglich zu gestalten, diese Herausforderung ist für VAMED der Motivator für die Planung einer Gesundheitseinrichtung mit prospektiver Ausrichtung. Die sinnvolle, wirtschaftliche Planung bezieht Bereiche wie Energieeffizienz und Betriebstechnik als auch die Raum- und Flächenverteilung mit ein.



VAMED plant als kompetentes Team Projekte von Anfang an und setzt diese gesamtverantwortlich um. Schon im Masterplan werden die Veränderungen in Demographie und in den Krankheitsbildern der nächsten Jahre bestmöglich mitberücksichtigt. Die Projektidee bildet den Grundstein für das Konzept. Darauf basierend bieten wir in mehreren Phasen individuell abgestimmte, maßgeschneiderte Lösungen an. Das Gebäude wird mit modernsten digitalen Werkzeugen designt und in Hinblick auf Betrieb, Logistik, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität analysiert. Von der ersten Idee weg, aber vor allem ab dem Einsatz einer ganzheitlichen, digitalen Planungsmethode, wird die Betriebsführung mitberücksichtigt. Laufende Abstimmungen mit dem Facility-Management Team während der gesamten Planungs- und Bauphase gewährleisten der Betriebsführung ihre strategische Mitgestaltungsmöglichkeit.



Daraus resultiert bei VAMED ein sehr transparenter Planungsprozess, in dem die Qualitätssicherung von Funktionalität, Kosten und Terminen integriert ist. Sämtliche Schnittstellen sind klar definiert und werden laufend digital beobachtet und geprüft. Durch enge Abstimmungen während der Inbetriebnahme bis in den Echtbetrieb ist durch VAMED der störungsfreie Ablauf ohne jeglichen Datenverlust sicher gestellt. Die anfänglich definierten und als Vertragsgrundlage festgeschriebenen Anforderungen aus dem Betrieb werden sukzessive über die einzelnen Projektphasen aufgebaut. Ein umfassendes Datenmodell der VAMED, welches in einzelnen Phasen differenziert ist, dient als Basis, jedoch projektspezifisch angepasst. Von der ersten Idee über die Implementierung der Betriebsführung bis zum Ende des Lebenszyklus können Sie auf die Gesellschaften der VAMED zählen und mit/auf uns bauen.

Foto: VAMED