Fassadenreinigung für langfristigen Immobilienerhalt

Als präventive Maßnahme empfehlen die Profis von Jäger zusätzlich zur Fassadenreinigung auch eine regelmäßige Dachrinnenreinigung. Dabei werden Laub, Geäst und Verschmutzungen von Tieren entfernt sowie Fallrohre, Laub- und Sinkkörbe gepflegt und gewartet. Das Überlaufen von Dachrinnen bei Regen und Tauwetter wird verhindert und das sachgemäße Abrinnen von Wasser gewährleistet. So kann einem Wasserschaden am Objekt sowie Algenbefall an der Fassade vorgebeugt werden. Gegen Algenbefall kann auch durch das Auftragen eines speziellen Langzeitschutzes vorgegangen werden.