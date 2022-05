Leitungswasser ersetzt Putzmittel in Salzburger Hotel

Seit fünf Jahren setzen die Salzburger auf die „Green Cleaning“-Methode. Bei dieser Reinigung wird Leitungswasser bei 190 Grad und neun bar Druck zu Microtrockendampf vernebelt. Dieser Trockendampf mit fünf Prozent Wassergehalt hat schmutzlösende Eigenschaften. Er dringt in Mikrostrukturen und schafft so keim-und virenfreie Oberflächen ohne Feuchtigkeit zu hinterlassen. „Seit fünf Jahren werden in unserem Haus sämtliche Bereiche, von der Küche, über die Zimmer bis zu den Nassbereichen ausschließlich mit Microtrockendampf gereinigt. Selbst Teppichböden, Polster oder das Abstauben von Gardinen und Heizungen erfolgt bei uns mit Mikrotrockendampf-Geräten. Unsere Erfahrungen sind dabei durchwegs positiv“, zieht Alexander Schwabl, Geschäftsführer des Alpin Juwel, Bilanz.