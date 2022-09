Mit dem Reflexomat XS bietet Reflex Winkelmann Fachhandwerkern, Planern und Betreibern eine weitere Option im Bereich der kompressorgesteuerten Druckhaltung, die insbesondere für den Einsatz in kleinen und mittelgroßen Anlagen von Heizungs- und Kühlsystemen entwickelt wurde.

Für eine einwandfreie Druckhaltung haben sich in der Praxis dynamische Systeme wie der kompressorgesteuerte Reflexomat bewährt. Der 28 Kilogramm leichte Reflexomat XS zeichnet sich durch kompaktes Design aus, mit dem das Produkt insbesondere in beengten Platzverhältnissen seine Vorteile ausspielt. Plug-and-Play vereinfacht Montage und Installation, während frei zugängliche Produktkomponenten eine fachgerechte Wartung ermöglichen. Der Reflexomat XS entspricht der Richtlinie 2014/68/EU über Druckgeräte.

Digital ab Werk

Eine Vielzahl der digitalen Funktionen des Reflexomat XS ist schon ab Werk vorinstalliert. So sind die RS-485 Schnittstelle und Modbus RTU bereits werkseitig vorhanden. Auch kann die Druckhaltestation über die integrierte Reflex Control Smart App gesteuert und überwacht werden. Sie unterstützt ebenfalls bei Service und Wartung. Zur reibungslosen Inbetriebnahme kommt beispielsweise der eingebundene P0-Assistent zum Einsatz, der den Mindestbetriebsdruck ideal einstellt und fehlerhafte Voreinstellung vermeidet. Zudem zeigt die App nicht nur Fehlermeldungen an, sondern führt durch mögliche Ursachen und Lösungen. So können Fehlerquellen anschaulich gezeigt und gezielt behoben werden.