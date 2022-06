Die Verbindung zwischen Herz und dem Naturhistorischen Museum wird noch enger

Seit 1999 sind das Naturhistorische Museum und Herz miteinander verbunden. Damals war es dem philharmonischen Wiener Geigenquartett es ein Anliegen, anlässlich des 150. Todestages von Johann Strauß (Vater) ein Konzert zu seinen Ehren zu geben. In Herz fanden die Musiker einen Sponsor und Organisator, das Naturhistorische Museum war der auserkorene Platz für dieses Ereignis. Diesem ersten Konzert folgten zahlreiche weitere Konzerte. So wurde das NHM der Ort kultureller Veranstaltungen der Herz-Gruppe. Zuletzt konnte Herz im Oktober des Vorjahres während einer Corona-Abflachung Gäste aus dem In- und Ausland zu einem weiteren festlichen Konzert aus Anlass des 125-jährigen Firmenbestandes in das NHM laden.

2022 – Sponsorvertrag NHM und Herz Armaturen



Nun wird die Verbindung noch tiefer. Herz stellt dem Museum gebäudetechnische Ausrüstung, vor allem Thermostatventile und Strangregulierventile dem NHM zur Verfügung. Damit werden in die Jahre gekommene Armaturen durch die neueste Technik ersetzt. Denn auch eine öffentliche Institution wie ein Museum ist gefordert, Energie möglichst bewusst und sparsam einzusetzen. Thermostatventile ermöglichen eine exakte Regelung der Raumtemperatur, Strangregulierventile ermöglichen in komplexen Systemen wie der Heizungsanlage in diesem großen Gebäude einen hydraulischen Abgleich zur Effizienzoptimierung. "Für Herz und die Herz Mitarbeiter ist es eine Auszeichnung", so Dr. Gerald Glinzerer, Inhaber und Geschäftsführer der Herz-Gruppe, "für dieses prachtvolle Gebäude an der Ringstraße für wohlige Temperaturen und eine verbesserte Energiebilanz sorgen zu dürfen."

Und Herz steht dem Museum auch in Zukunft mit gebäudetechnischer Ausrüstung zur Seite und wir freut sich auf weitere Veranstaltungen im NHM.