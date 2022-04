Herz mit breitem Produktportfolio

Die Herz Holzvergaserkessel firestar sind in 4 Leistungsgrößen von 18 bis 40 kW erhältlich, die Anlage besticht vor allem durch Komfort und kompakte Bauweise. Die einzigartige Doppelwirbelbrennkammer, der große Füllschacht sowie die eingebaute Lambdasonde ermöglichen eine energiesparende Verbrennung und eine lange Brenndauer. Die Reinigung der Wärmetauscher sorgt für sparsamen Brennstoffverbrauch und einen konstanten Wirkungsgrad.



Staubreduktion mit der Herz firematic-E (für Hackgut und Pellets): Da das Thema Staubemissionen in Zukunft immer wichtiger und auch gesetzliche, dauerhafte Emissionsgrenzwerte immer strenger werden, bietet die Adaptierung des neuen Elektro-Filters an einer HERZ firematic 80-501 kW die Möglichkeit geringste Staubemissionen zu gewährleisten. Vorteil dieser Lösung ist, dass das Filtersystem komplett in die Anlage integriert ist und dadurch platzsparend eingesetzt werden kann. Gemeinsam in Kombination mit dem Verbrennungs- und Wärmetauschersystem der firematic Reihe ergeben sich damit auch bei schwierigen und staubreichen Brennstoffen dauerhaft niedrige Ergebnisse im Bereich Grob- und Feinstaubabscheidung.



Beii de Luft/Wasser Wärmepumpe commotherm LWi-Split R32 mit 6-9 kW besticht durch ihre Split-Inverter Technologie, was bedeutet, dass der Kompressor der Wärmepumpe moduliert. Der Vorteil besteht in einer Anpassung der Heizleistung der Wärmepumpe an die aktuelle Außentemperatur und garantiert Energieeffizienz. Mit der innenaufgestellten Warmwasserunit und dem integrierten Warmwasserspeicher bildet die LWi-Split eine Gesamtlösung.

Auch Binder Energietechnik - ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Herz-Gruppe - zeigt die Vorteile der eigenen Biomassenlagen zur Verbrennung von Sonderbrennstoffen auf der Messe auf.

