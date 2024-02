Hybrid-Heizsysteme gewinnen an Bedeutung in der Diskussion um nachhaltige Energieversorgung – einerseits zur Aufrüstung bestehender fossiler Heizungen und andererseits als ausfallsicheres, nur mit erneuerbaren Energieträgern betriebenes System. Der Schlüssel liegt dabei in der intelligenten Integration verschiedener Energiequellen, die es ermöglichen, die Wärmeversorgung flexibel und effizient zu gestalten. Da die Wärmeerzeuger der Hybridheizung so außerdem in ihrem optimalen Temperaturbereich eingesetzt werden, arbeiten sie nicht an ihrer Leistungsgrenze, was wiederum zu einer längeren Lebensdauer der Komponenten beiträgt.

Beim TGA Round Table am 29. Februar um 14 Uhr widmen sich ausgesuchte Expert*innen daher folgenden Themen:

Bivalent und multivalent heizen: Worauf es bei Installation und Betrieb ankommt



Sicherheit durch die Kombination erneuerbarer Energieträger: Raus aus den Fossilen, rein in die Unabhängigkeit



Heizkosten durch intelligente Steuerung und preissensible Brennstoffauswahl minimieren



Die Erfolgsfaktoren Systemabstimmung und Lastmanagement



Ausfallsicherheit erhöhen, Investitionskosten reduzieren

