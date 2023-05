Die malerische Lage direkt am hauseigenen See inmitten von Naturlandschaft bildet den Rahmen für die neue Gourmetoase „die Möwe“ im 4-Sterne Hotel Vila Vita Pannonia in Pamhagen. Fans innovativer Esskultur erwartet eine spannende Auswahl an Drinks und Speisen in einem harmonischen Ambiente. Für die stimmige Atmosphäre sorgt Lüftungs- und Klimatechnik der FläktGroup Austria, die mit einer maßgeschneiderten Lösung überzeugen konnte.