Im Windhager-Werk in Pinsdorf, also in unmittelbarer Nachbarschaft zum jetzigen M-Tec-Standort, hätten bis zu 20.000 Luft-Wasser-Wärmepumpen pro Jahr gebaut werden sollen. Mittelfristig sei sogar an einen Ausbau auf 40.000 Geräte gedacht gewesen, so Huemer. Die Vereinbarung sah vor, dass M-Tec im Gegenzug für das Bereitstellen von Wärmepumpen-Know-how die Hälfte der Produktionskapazität zur Verfügung gehabt hätte – ohne finanzielles Risiko oder Beteiligung am Werksneubau.

Dass jetzt das Produktionspotenzial von zehn- bis zwanzigtausend Wärmepumpen fehlt, ist für M-Tec kein Problem: „Das bieten uns auch andere“, sagt Huemer. Denn in Europa sind in den letzten Jahren so viele große Wärmepumpenwerke gebaut worden, dass sich für ihn jede Menge an anderen Optionen auftun.