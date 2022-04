Wärmepumpen erfreuen sich hoher Beliebtheit

Laut der European Heat Pump Association, dem europäischen Wärmepumpenverband, wurden 2021 mehr als 2.100.000 Wärmepumpen (1.900.000 Heizwärmepumpen, 233.000 Brauchwasserwärmepumpen) verkauft, das entsprich einem Wachstum von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Stolz zeigen sich auch WPA-Verbandspräsident Richard Freimüller und Geschäftsführer Siegfried Kopatsch auch über die Leistung der österreichischen Wärmepumpenbranche im Jahr 2021 von über 30.000 verbauten Stück. Damit wurde am österreichischen Inlandsmarkt im Jahr 2021 ein neuer Rekordabsatz erreicht. 31.011 Stück entfallen auf Heizungswärmepumpen, 7.343 auf Brauchwasserwärmepumpen sowie 173 auf Wohnraumlüftungswärmepumpen. Außerdem wurden 56 Wärmepumpen im Jahr 2021 im Bereich Hochtemperaturanwendung / Industrie installiert. Diese projektspezifisch gebauten Geräte können mittlerweile Wärme bis zu 160 Grad erzeugen, und erreichen damit Temperaturbereiche, die Anwendungen in verschiedensten Industrieprozessen ermöglichen.



„Besonders freut mich, dass sich die Wärmepumpe nun auch in der Sanierung immer mehr durchgesetzt hat. Beim Verband schätzen wir, dass bereits 40 Prozent des Wärmepumpe-Absatzes von der Sanierung alter Heizungen kommt. Hier konnten wir durch beständige Aufklärung alte und längst überholte Mythen rund um die Sanierung mit Wärmepumpen entkräften. Moderne Wärmepumpen sind auch in Verbindung mit Heizkörpern einsetzbar und sorgen auch in dieser Kombination effizient und zuverlässig für angenehme Temperaturen“, betont Freimüller.