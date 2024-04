Dieses Jahr bot die Technik im Krankenhaus Tagung nicht nur Fachvorträge und eine begleitende Fachausstellung, sondern brachte die Teilnehmenden auch direkt an den Ort des technischen Geschehens: In die Klinik Floridsdorf. Bei einer Führung durch die Heizungs- und Lüftungszentrale gab es zudem einen exklusiven Einblick in die Gebäudetechnik des jüngsten und modernsten Krankenhauses in Österreich.



Rund 150 Teilnehmende aus der Gesundheitsinfrastruktur fanden sich zum Fachevent, das gemeinsam mit dem ÖVKT ausgerichtet wird, zusammen. Mit der Vorstellung aktueller Klinik-Neubau-Projekte und einem Einblick in spezielle Technikanwendungen im Krankenhaus bot das Treffen bereits zum 11. Mal eine Plattform für fachlichen Austausch. Ergänzt wurde das Programm durch die Präsentation innovativer Produkte von zahlreichen Ausstellern sowie Networking-Möglichkeiten.



>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert!Hier geht’s zur Anmeldung!