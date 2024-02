Ein kurzer Satz in der Corporate Social Reporting Directive (CSRD) der EU birgt viel Sprengkraft: Bis 2050 soll Europa demnach CO 2 -neutral sein. In Österreich soll dieses Ziel schon bis 2040 erreicht werden.



Das ist gerade für die Immobilienwirtschaft eine nicht zu unterschätzende Herausforderung, sind Gebäude doch derzeit für rund 40 Prozent des CO 2 -Ausstoßes verantwortlich, davon entfallen rund 36 Prozent auf den Betrieb. Wenn dieses Ziel aufrecht bleibt, dann haben wir in Österreich noch rund 16 Jahre Zeit den Verbrauch entweder direkt oder durch Kompensation auf Null zu reduzieren. Dies bedeutet einen enormen Schub an Investitionen, vor allem im Bestand.