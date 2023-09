Energieeffizienz im Fokus : NEU: Alles über die BMK-Förderung für Gebäudeautomation

20 Prozent Effizienzgewinn durch Gebäudeautomation: Die neue Förderschiene für Betriebsgebäude unterstützt die Digitalisierung des Gebäudebestands. Was eingereicht werden kann, wie hoch die Förderung ausfällt, wer dahinter steckt, was förderungsfähig ist - und was nicht.