Ein zentrales Thema war der großangelegte Umbau der Wiener Gesundheitsinfrastruktur bis 2040. Josef Newertal, verantwortlich für die Abwicklung, Erstellung und Steuerung des WIGEV-Investitionsprogramms, lieferte dazu einen Überblick über den Status quo und sprach über die Rolle smarter Technologien wie KI bei der Optimierung von Gesundheitsimmobilien. Praxisnahe Einblicke folgten: Martin Ringhofer von der Klinik Oberwart und Dietmar Reschmann von den Burgenländische Krankenanstalten berichteten über die Inbetriebnahme des Neubaus der Klinik Oberwart – von der Personalplanung über das Siedlungsmanagement bis hin zur CAFM-Integration.

Michael Reiter stellte anschließend das Neubauprojekt des Kardinal Schwarzenberg Klinikums vor – ein hochfunktionales Zusammenspiel von OP, AEMP, Apotheke, Labor und Pathologie zwischen Altbestand und Neubau. Wie moderne Planung auch auf engstem Raum funktioniert, zeigten Markus Schweiberer und Manuel Brandstätter von Spiegltec anhand des BIM-gestützten Umbaus eines Herzkatheterlabors.

Auch ein Blick auf das Thema Nachhaltigkeit durfte nicht fehlen: Kurt Brandl, Leiter der Abteilung für Energiemanagement und Energiebeauftragter der VAMED KMB für das AKH Wien, präsentierte den Dekarbonisierungspfad des Krankenhauses bis 2030, inklusive PV-Ausbau und PPA-Modellen. Ergänzend dazu stellten Roman Fritz, Marco Angel, beide Strabag, gemeinsam mit Markus Hrdlicka und Thomas Freund von der Lohr Gebäudetechnik nachhaltige Baulösungen aus Holz sowie ein innovatives Energiemanagement vor – exemplarisch umgesetzt in der Psychiatrie der Klinik Ottakring.

>>> TGA Planerwettbewerb: rtech engineering überzeugt mit Hightech-Projekt in Jakarta

Nach der Mittagspause und den Elevator-Pitches der Sponsoren ging es mit geballtem Know-how weiter: Peter Arens von Schell sensibilisierte für Trinkwasserhygiene in Gesundheitseinrichtungen. Jörg Simonitsch, stv. Leiter der technischen Direktion des AKH Wien, schloss mit einem Vortrag zur Umrüstung von 52.000 Leuchtstoffröhren als Leuchtturmprojekt der Energieeffizienz an. Martin Lackner von den Tirol Kliniken berichtete über klimaaktiv-Erfahrungen beim Zubau der Neurologie des LKH Hochzirl-Natters. Neben den Vor- und Nachteilen des Instrumentes zeigte er auch die gemachten Erfahrungen in der Planung und Umsetzung der Taxonomie auf.

Auch rechtliche Fragen wurden behandelt: Susanne Mahnik, Abteilungsleiterin der Abteilung Umwelt- und Gefahrgut-Management in der VAMED-KMB, erläuterte die Entwicklungen rund um Lebensmittelabfälle und deren Sammlung in Krankenhäusern. Den Zukunftsausblick rundete Tomas Kienzl, Geschäftsführer und Projektleiter der Haustechnik Planungsgesellschaft, mit dem Konzept der „Nearly Zero Energy Hospitals“ ab – samt Erkenntnissen zur Anwendung von KI bei komplexen Energiesystemen.

Zum Abschluss des Vortragsprogramms zeigte Christoph Berdenich von Rechnerherz, wie sich ChatGPT und andere generative KI-Tools sinnvoll in den Arbeitsalltag integrieren lassen. In der abschließenden Podiumsdiskussion diskutierte er gemeinsam mit Michael Reiter, Martin Lackner und Christian Kehrer von der Strabag sowie TGA-Chefredakteur Klaus Paukovits über die Gesundheitsinfrastruktur als Spielball der Politik. Abgerundet wurde der Fachtag durch eine technische Führung durch das Krankenhaus Nord sowie einen entspannten Ausklang mit kulinarischem Genuss und lebhaftem Austausch.