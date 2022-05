Lehren aus der Pandemie ziehen

Management und Organisation

Ein Blick hinter die Kulissen eines Theaterbetriebes

Sie sind alle Expert*innen im Krankenhausbetrieb und meine Aufgabe ist nicht, Sie auf Kulturmanager umzuschulen, sondern mit meiner Erfahrung in einem Theaterbetrieb Sie zu intendieren, hinter den eigenen Vorhang – bzw. jenseits des Tellerrandes zu blicken.



Was aber macht das Management und die Organisation eines Theaters so interessant für Sie? Natürlich die Aura von Kunst und Künstler*innen – aber das ist doch eher ein philosophischer Aspekt. Leider ist dieser Anteil aus Sicht der künstlerischen Intendant*innen nur max. 1/3 seiner Tätigkeit – und gerade jener Part, wo Sie als Publikum erst teilhaben am Theaterbetrieb, nämlich die Aufführung, ist die Arbeit für die Intendant*innen an dieser nur mehr die Kontrolle seiner (Vor-)Leistung.



Wie im Krankenhaus steht die „Operation“ am Ende eines gewissenhaften Planungsprozesses – und trotzdem gibt es wie im Theater und im Gegensatz zur Mathematik die nicht ins letzte Detail reagierenden „Patient*innen“. Jede Aufführung ist anders, obwohl zigfach geprobt und gekonnt durchgeführt. Auch das Publikum hat am Ergebnis großen Anteil.



Lassen Sie uns zuerst die Ziele, Anforderungen und Probleme bei einem Theaterbetrieb einmal skizzieren. Schon der erste Punkt „Ziele“ scheint fürs Erste klar – im Detail ist er sehr komplex. Ist das Ziel eines Theaters nur die Einnahmen oder ist es doch viel mehr der Kunst verpflichtet? Puccini sagte: „Der Erfolg einer Aufführung zeigt sich an der Abendkasse.” Künstlerisch sarkastisch formuliert würde das der Aussage entsprechen: „Operation gelungen, Patient*in tot“. Ebenso sind die Anforderungen zwischen Kunstanspruch und Publikumsgunst zu differenzieren.



Um dies näher zu besprechen, möchte ich Ihnen zuerst die Grundform von Organisation und Produktionsablauf eines Theaters/Opernhauses kurz darlegen. Danach die Stärken und Schwachpunkte obiger Themen beleuchten und abschließend ein konkretes, aktuelles Beispiel (Tosca) heranziehen.

Prof. DI Roland Geyer

Roland Geyer studierte Wirtschaftsmathematik (Diplomingenieur), Sportwissenschaften & Sportmanagement und absolvierte den Lehrgang für Kulturelles Management an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Von 1987 bis 1996 war Roland Geyer Generalsekretär der Jeunesse Musicale Österreich. 1996 wurde er zum Musikintendanten der Stadt Wien berufen und leitete das Festivalmanagement der Stadt Wien. In dieser Funktion war er Intendant der Wiener Osterfestspiel „OsterKlang“ und des Sommerfestivals„KlangBogen“. Ab 1.1.2004 wurde er zum Intendanten des Theater an der Wien bestellt. Seit September 2012 bespielt das Theater an der Wien auch die Kammeroper am Fleischmarkt und Roland Geyer steht dem Verein Kammeroper als Präsident vor. Im April Schwachpunkte obiger Themen beleuchten und abschließend ein konkretes, aktuelles Beispiel (Tosca) heranziehen. 2013 wurde er als Mitglied in den fünfköpfigen Universitätsrat der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien gewählt. Seit November 2020 ist Roland Geyer Vorsitzender des Stiftungsvorstands und des Aufsichtsrats des Wiener Volkstheaters.

Foto: Sabine Hauswirth