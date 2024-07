Die dampferzeugende Wärmepumpe von AHEAD stellt eine Innovation dar, da sie mit 100 Prozent natürlichen Kältemitteln betrieben wird. In Kombination mit einem Dampfverdichter kann sie bisher unerreichte Wärmenutzungstemperaturen von über 200 °C erzielen. Die Dampfversorgung bei Takeda benötigt 184 °C. Maria Löflund, Leiterin der Takeda Produktionsstandorte in Wien, erklärt: „Das technologische Vorzeigeprojekt AHEAD soll als Praxisbeispiel für die gesamte pharmazeutische Industrie und auch für viele andere Industriebetriebe und Branchen dienen. Nachhaltigkeit ist eine gemeinsame Aufgabe.“

Mit der Integration einer dampferzeugenden Wärmepumpe in den industriellen Betrieb, wird eine CO 2 -Reduktion von bis zu 80 Prozent an einem der größten Produktionsstandorte von Takeda in Wien angestrebt. Das ambitionierte Projekt untermauert Österreichs führende Rolle in der Hochtemperatur-Wärmepumpenforschung und soll als Vorbild für die gesamte pharmazeutische Industrie sowie andere Branchen dienen. Die bereits in Betrieb gegangene CO 2 -freie Energiezentrale am Takeda-Standort in Wien stellt die Basis für AHEAD dar und läuft ebenfalls mit 100 Prozent natürlichen Kältemitteln. Im März 2025 soll AHEAD voraussichtlich in Betrieb gehen – dann startet auch das wissenschaftliche Monitoring des Projekts.