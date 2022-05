Hightech für gesunde Luft

Es ist nicht so dramatisch wie eine komplizierte Operation, aber in puncto Know-how und Management hatte es das Bauprojekt in der Grazer Innenstadt jedenfalls in sich: Am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in der Marschallgasse wurden – in insgesamt drei Bauphasen − zwischen Oktober 2018 und Februar 2022 bauliche Erweiterungen sowie Sanierungen und Modernisierungen von Bestandsräumlichkeiten vorgenommen. Insgesamt umfassen der Neu- bzw. Zubau 16.700 m2, die Sanierung 8.150 m2. Die besondere Herausforderung: Vom Abbruch bis zu Fassadengestaltung − alle Arbeiten wurden bei laufendem Spitalsbetrieb durchgeführt. Voraussetzung dafür waren ein strikter und exakt abgestimmter Bauphasenplan und eine ständige, proaktive Kommunikation zwischen Vertretenden des Krankenhauses und den ausführenden Gewerken, unter Koordination und mit Unterstützung durch die örtliche Bauaufsicht.