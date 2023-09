TGA: Wie wirkt sich der adiabate Kühleffekt einer Direkt-Raumluftbefeuchtung aus und was ist im Zusammenspiel mit vorhandenen Lüftungs- und Klimaanlagen zu beachten?

Wolfgang Gräf: Die Auslegung und Positionierung der Direkt-Raumluftbefeuchtung geschehen immer mit Berücksichtigung und Abstimmung der vorhandenen Lüftungs- und Klimaanlage. Zum Beispiel werden die Direkt-Raumluftbefeuchter immer in Nähe der Zuluft positioniert, um einen hohen Wirkungsgrad zu garantieren. Auch die Luftwechselraten und der Frischluftanteil spielen eine große Rolle bei der Auslegung.



Für einen maximalen Kühleffekt in industriellen Anwendungen sind prinzipiell höhere Luftwechselraten von Vorteil, da sich die Befeuchtung möglicherweise sonst zu häufig nach Erreichen des Feuchte-Sollwertes abschalten würde. Hinsichtlich der Wirkung sollte man sich immer bewusst sein, dass 100 Liter Wasser einer Hochdruckdüsen-Luftbefeuchtung rund 70 kW Wärme absorbieren bei nur 0,6 kW Energieaufwand.

Was ist für die Planung einer adiabaten Verdunstungskühlung zu beachten, insbesondere in Bezug auf Hygiene?

Gräf: Die richtige Wasseraufbereitung ist ein elementarer Bestandteil jeder Direkt-Raumluftbefeuchtung. Im Regelfall ist eine Umkehrosmose-Anlage nötig, die das Wasser entmineralisiert und nachgeschaltet durch eine zusätzliche UV-C Bestrahlung vollständig entkeimt. Für besonders sensible Anwendungen, in denen Reinraumbedingungen gefordert sind, wie beispielsweise in der Elektronikindustrie oder für Labor-Arbeitsplätze, ist auch eine Vollentsalzung des Zulaufwassers über eine zusätzliche Prozessstufe möglich.



Die geltenden Anforderungen an die Hygiene in Planung, Betrieb und Instandsetzung sind für die Direkt-Raumluftbefeuchtung in der VDI 6022, Blatt 6 geregelt. Eine entsprechende VDI-Zertifizierung des Herstellers inklusive wiederkehrender Vor-Ort-Prüfungen der eingebauten Anlage garantiert, dass der geltende Stand der Technik auch im laufenden Betrieb eingehalten wird.

>> Lesen Sie auch: Adiabates Kühlen bei Argelith: Raumklima mit geringem Energieaufwand verbessern