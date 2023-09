Optimales Raumklima in der Fertigung ist eine Herausforderung – insbesondere mit Hochtemperaturöfen, wie sie in der Produktion der Argelith Bodenkeramik H. Bitter GmbH zum Einsatz kommen. Seit 2020 setzt der Hersteller daher auf adiabate Kühlung. Argelith ist besonders für seine qualitativ hochwertiger Industriefliesen bekannt. Mit einer langen Tradition seit 1870 produziert das Familienunternehmen am Stammsitz in Bad Essen im Osnabrücker Land vorrangig Feinsteinzeugfliesen.

Diese zeichnen die sich durch hohe Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Schmutz und Chemikalien aus. Argelith produziert pro Jahr etwa 1,5 Millionen Quadratmeter Fliesen und Platten, die hauptsächlich im Automobil-Bereich, der chemischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie im öffentlichen Bau eingesetzt werden. Die Produktionsstätten von Argelith machen sich dabei die innovative Technologie der Verdunstungskälte zu Nutze.