Je niedriger die Temperatur eines Systems, desto herausfordernder gestaltet sich die Entfernung der Luft daraus. Mit dem Kälteautomaten Multicontrol MCC COOL bietet Eder eine Lösung für solche Anwendungsfälle an. Der Kälteautomat wurde speziell entwickelt, um das Ausdehnungsvolumen in Klima- und Kaltwasseranlagen verlustfrei aufzunehmen und den Druck konstant zu halten. Die "Stainless Steel"-Bauweise des MCC COOL bietet darüber hinaus Schutz vor Korrosion.



Eine Kombination mit dem SpiroVent Superior S600 Vakuumentgaser bietet sich an, da so auch unerwünschte Luft und Gase aus dem System entfernt werden. Ist die Anlage in Betrieb, zirkuliert kaltes Wasser im System, die Umwälzpumpe läuft. Wenn die Umwälzpumpe stoppt, steht das Wasser still und erwärmt sich unweigerlich – das führt zu mehr Ausdehnungsvolumen im Kälteautomat und mehr Druck im System, bis die Umwälzpumpe wieder Betrieb aufnimmt. Ob in Betrieb oder nicht – der Vakuumentgaser wird in bestimmten Intervallen aktiv und startet den Entgasungsprozess.

Dabei wird das Wasser in den Entgasungsbehälter gelassen, nach Schließen des Magnetventils beginnt die Vakuumphase: Mittels Unterdruck werden gelöste Gase freigesetzt und über das Entgasungsventil abgeleitet. Dadurch bleibt das Wasser sauber und Korrosion kann vermieden werden, was die Lebensdauer des gesamten Systems erhöht. Auch die Betriebs- und Lebenszykluskosten können so minimiert werden.