Der intelligente Kleinraum-Ventilator Kwait 100 IQ ist durch seinen integrierten Präsenzmelder und Feuchtesensor in der Lage, intelligent auf die Umgebung zu reagieren und den Luftstrom entsprechend zu regulieren. Er passt seine Leistung automatisch an die Umgebungsbedingungen und Lüftungsanforderungen an. Seine hohe Luftleistung wird durch den strömungsoptimierten Lufteintritt gewährleistet. Mit nur zwei Adern für Phase- und Nullleiter ermöglicht er eine einfache Installation.



Kwait 100 PWR ermöglicht mit einer Leistungsaufnahme von nur 6 Watt ebenfalls eine individuelle Einstellung der Luftmenge sowie zusätzliche Optionen wie einen einstellbaren Nachlauf von 1, 5, 15 oder 30 Minuten, die einfach über Kippcodierschalter vorgenommen werden können. Der Kleinraum-Ventilator kann wahlweise an Wand oder Decke montiert werden, ein abwaschbarer Filter verlängert die Lebensdauer des Geräts.