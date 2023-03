TGA: Herr Sattelberger, kann eine Wohnraumlüftung dabei helfen, Heizenergie zu sparen?

Jochen Sattelberger: Mehr als viele glauben! Erstens liefert eine Wohnraumlüftung frische, gereinigte Raumluft, so dass man auf die Fensterlüftung verzichten kann – und damit nicht mehr zum Fenster hinaus heizt. Zweitens kann eine Wohnraumlüftung auch zur Wärmerückgewinnung eingesetzt werden. Die Lüftung nutzt dann per Wärmetauscher die warme Abluft, um von außen zugeführte Frischluft damit anzuwärmen. Die Heizung muss dadurch weniger arbeiten und verbraucht entsprechend weniger Energie.



Wie sieht in Ihren Augen der Heizungsstandard der Zukunft aus?

Sattelberger: Schon jetzt ist deutlich zu erkennen, dass sich die Wärmepumpe zum neuen Heizungsstandardsystem auf dem Markt entwickelt. Eine Wohnraumlüftung ist eine kongeniale Ergänzung zur Wärmepumpe. Wenn es draußen richtig kalt wird, lässt die Effizienz der Wärmepumpe nach, die Effizienz der Wärmerückgewinnung der Wohnraumlüftung aber nimmt zu. Sie kann dann mit ihrem Wärmetauscher bis zu 90 Prozent der Wärmeenergie aus der Abluft auffangen und erreicht so nachweislich äquivalente Leistungszahlen in einem Bereich von etwa 11 bis 25. Abwärmenutzung ist daher ebenso hoch zu einzuschätzen wie erneuerbare Energien. Insbesondere in der dunklen und windarmen Winterzeit trägt so die Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung als Komplementärsystem von Wärmepumpen zur Entlastung des Stromnetzes bei.

>> Lesen Sie dazu auch folgenden Fachartikel von Herrn Sattelberger:

„Es gibt keinen Grund, Abwärmenutzung niedriger zu bewerten als erneuerbare Energien"