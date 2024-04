Mit der Petition "Atme frei statt CO 2 " fordert der Verein ZULuft Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität in Klassenzimmern von der österreichischen Politik. In der neuen Podcast-Folge von TGA Radio erläutert Vorstandsmitglied Wolfgang Hucek, wie der Verein die Luftqualität an Schulen im Detail verbessern möchte.



Im Zuge des Superwahljahres 2024 hat es sich ZULuft zum Ziel erklärt, dass die Luftqualität in Innenräumen – nach dem Vorbild der Trinkwasserqualität – gesetzlich geregelt wird. Hucek erläutert die Initiative, gibt Hinweise zur Unterstützung der Petition und diskutiert das Ziel eines Gesetzes zur Begrenzung von CO 2 -Emissionen auf 1.000 ppm.



>> Mit TGA Radio gibt es Gebäudetechnik-Know-how nun auch für die Ohren: Erfahren Sie mehr über die Bemühungen von ZULuft zur Luftqualitätsverbesserung und wie Sie sich beteiligen können.