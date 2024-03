In Bildungseinrichtungen, aber auch in Betrieben und Bürogebäuden spielt die Qualität der Raumluft eine wichtige Rolle. Der gegenwärtige Bedarf an gesunder Luft in einem typischen Klassenzimmer sollte um das Dreifache erhöht werden, so die Devise des Vereins. Schlechte Raumluft kann nicht nur das schulische Leben beeinträchtigen, sondern laut Forschung auch die Fehlzeiten und die Fehleranfälligkeit von Schüler*innen erhöhen. Dabei reicht das einfache Öffnen der Fenster nicht aus (wie Wolfgang Hucek hier ausführt) und führt zu Energieverlusten.



Im Gegensatz zu sichtbaren Umweltverschmutzungen wie verschmutztem Wasser ist die Problematik schlechter Raumluft oft weniger offenkundig und daher schwerer zu kommunizieren. Dennoch hat beispielsweise die Qualität der Außenluft durch flächendeckende Messungen und gesetzliche Vorschriften an Bedeutung gewonnen.



Nun will ZULuft der Gesellschaft auch die Wichtigkeit der Innenraumluftqualität bewusst machen: „Die Konzentration auf die Qualität der Außenluft durch flächendeckenden Messungen und gesetzliche Vorgaben hat in den letzten Jahren viel bewirkt. Die Wichtigkeit der Innenraumluftqualität für Gesundheit und Leistungsfähigkeit muss im gesellschaftlichen, sowie politischen Diskurs einen zumindest ebenso hohen Stellenwert bekommen", erläutert Prim. Univ.-Prof. Dr. Bernd Lamprecht, der ZULuft als wissenschaftlicher Beirat zur Verfügung steht.