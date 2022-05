Baubewilligungsverfahren

Grundsätzlich gilt im Verwaltungsverfahrensrecht jene Rechtslage, die die Behörde zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung anzuwenden hat. Dies ist auch im Baurecht anerkannt.

Bebauungsbestimmungen

Bei Bebauungsbestimmungen ist der Zeitpunkt der Baueinreichung maßgeblich. Ein Bauwerbender kann sich auf die bisherige Rechtslage selbst dann verlassen, wenn sich diese während des anhängigen Verfahrens ändert. Ist die neue Rechtslage vorteilhafter und will der Bauwerbende, dass diese zur Anwendung kommt, muss das Bauansuchen zurückgezogen und neu eingereicht werden. Da schon vor dem Zeitpunkt der Einreichung mit der Planung des Bauvorhabens begonnen wird, besteht (in Wien) die Möglichkeit, eine bescheidmäßige Bekanntgabe der Bebauungsbestimmungen zu beantragen (§§ 9 und 10 Abs 1 Wr BauO). Mit einer solchen Bekanntgabe kann für 18 Monate die Verwendung der bisherigen Bestimmungen sichergestellt werden. Eine solche Bekanntgabe bleibt auch bei einer Bausperre durch den Gemeinderat weiterhin wirksam. Will der Bauwerbende nach einer bescheidmäßigen Bekanntgabe, dass die neue Rechtslage zur Anwendung kommt, kann dieser erklären, dass die Bekanntgabe nicht mehr Teil der Baueinreichung ist.