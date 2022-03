Allplan Österreich entwickelt CO2-Footprint

Bei Allplan Österreich gibt es eine neue Analysemöglichkeit, um den CO 2 -Fußabdruck nach Baustoffen transparent aufzuzeigen. „Überall wird von CO 2 -Einsparung gesprochen. Mit dieser Allplan Funktionalität CO 2 Footprint wird dieses CO 2 -Potential bei unseren Anwender*innen transparent“, so der Projektverantwortliche und BIM-Experte DI Alois Ehrreich im Gespräch. Allplan entwickelt zusätzlich zur Funktionalität „der graphischen Mengenermittlung direkt aus dem CAD-Modell“ aus diesen Werten mit Zuhilfenahme vorgegebenen Richtwerte seitens der Rohdichte und GWP (Global Warming Potential), auch den dementsprechenden „CO2-Fußabdruck“.