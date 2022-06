Bei einer feierlichen Gala im Deutschen Bundestag wurden die stärksten Marken der europäischen Immobilienwirtschaft ausgezeichnet. Der Real Estate Brand Award gehört zu den wichtigsten Auszeichnungen der europäischen Immobilienwirtschaft. Das REB-Institute bewertet Markenstärke und Positionierung von Unternehmen der Immobilienbranche auf Basis der Markenwertstudie „Top 500 Commercial Immobilienunternehmen“.

ATP-Partner Horst Reiner (Geschäftsführer ATP Wien) nahm gemeinsam mit seiner Berliner Kollegin Anna Kasche und Albert Achammer von ATP Hamburg an der Verleihung des Awards in Berlin teil. „Der Preis ist eine tolle Bestätigung unserer Arbeit: die Integrale Planung mit Fokus auf Nachhaltigkeit wird als unser Markenkern von unseren Auftraggeber:innen honoriert“, freut sich Reiner und ergänzt: „Mit dem ATP Green Deal gehen wir den Weg zu CO2-neutralen Gebäuden konsequent weiter, um auch in Zukunft als innovative Marke zu glänzen.“