Die Integration von Hemmi Fayet Architekten werde zukünftig „im gesamten ATP-Netzwerk große Synergien bilden", erklärt Architekt Matthias Wehrle, Geschäftsführer von ATP Zürich. Auf der Standortebene Zürich komme es bereits heute zu einer „intensiven Vernetzung" der beiden Planungsbüros.



Seit der Gründung 1995 hat sich Hemmi Fayet Architekten als Architekturbüro in Zürich etabliert – mit spezieller Expertise im Health-Sektor und Schwerpunkten in den Sparten Büro, Wohnen und Interieur. Im Projektportfolio finden sich etwa der „Neubau Süd 2“ des Universitätsspitals Zürich, die Sanierung und Umstrukturierung der Schweizer Paraplegiker-Stiftung Nottwil sowie die denkmalpflegerische Sanierung des Kinotheaters Razzia mit Ersatzneubau der Villa Mainau in Zürich.



Hemmi Fayet Architekten und die ATP verbindet ein Augenmerk auf Nachhaltigkeit und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Auf diese Weise soll die anspruchsvolle Arbeit von Hemmi Fayet Architekten erhalten werden. Laufende Projekte werden auch während der Organisations- und Strukturphase der Zusammenführung weiterhin von Hemmi Fayet Architekten betreut.