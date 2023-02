Architekt Marek Borkowski, Geschäftsführer von ATP Asymetria war gemeinsam mit Design Director Witold Gilewicz Bürogründer von IMB Asymetria. Er betont die Vorteile der länderübergreifenden Partnerschaft. Die Zusammenarbeit von Architekt*innen und Ingenieur*innen sie ein Garant für die Designqualität von Gebäuden und hochwertige Raumplanung.



IMB ASYMETRIA ist eines der größten Architekturbüros Polens, mit Erfahrung im Bereich Kommerzielle Architektur. Zu den Planungsschwerpunkten gehören: Mixed-Use-Gebäude, Shopping Center und Kaufhäuser, Bürogebäude, Hotels, Wohngebäude, Industriebauten und Interior Design. Das Architekturbüro bietet folgende Leistungen an: Design Service (Architektur, Urban Design und Masterplanung), Landschaftsplanung sowie Consulting im Bereich Grunderwerb und Design-Koordination, vom Konzept bis zur Ausführung.

Zu den internationalen Kunden des Büros im Bereich Office Buildings zählen Unibail Rodamco Westfield, Trigranit, GTC und Strabag Development sowie im Residential Sektor Hines und Skanska. Jüngste Projekte sind u. a. das Westfield Hamburg-Überseequartier, das Wroclavia Shopping Center in Breslau, der Fabryczna City and Office Park in Krakau, Residential Development und Wohnbauten in Krakau und Dublin sowie das Guggenheim Museum in Helsinki.