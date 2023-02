Im Rahmen von Modellprüfungen werden neben der allgemeinen Validität- und Plausibilitätsprüfung der IFC Modelle auch gewerkespezifische Plan- und Modellprüfungen durchgeführt. Die Sicherstellung der Qualität eines BIM-Modells und die Definition von (Anwendungsfällen AIA) Usecases für die Ausführung und den Betrieb schon während der Planung hat entscheidende Vorteile für den Bauprozess und die Nachhaltigkeit im Immobilienlebenszyklus, die methodisch bedingt sind: Durch die vorlaufende digitale Erstellung des Gebäudes, werden Konflikte und technische Betriebsanforderungen vor dem eigentlichen Bau erkannt und planerisch im Ausführungselement/Bauteil (z.B. spezielle Wärmepumpe) bereinigt bzw. abgestimmt. Das Resultat sind anhand eines Referenzgebäudes des TÜV SÜD in Singapur bis 35 % Einsparungen an Investitionskosten durch die Vermeidung von Planungsänderungen, Nachträgen und Bauverzögerungen während der Bauausführung.

Für die Gebäudetechnik steht die BIM-basierte Qualitätssicherung durch regelbasierte Modellprüfungen mit BIM TGA Model Checks im Mittelpunkt. Mit einem TGA Model Check lassen sich die Risiken eines TGA-Modells beispielsweise bei der Planung des Brandschutzes oder der Rohre und beheizten Elemente bedeutend reduzieren. Hinterlegte Regeln in diesem Modell-Check adressieren Themen aus Bereichen wie TGA-Planungsqualität, Gebäudeperformance, Zertifizierbarkeit, Genehmigungsfähigkeit, Wartbarkeit und vor allem Sicherheit. Im hier dargestellten Beispiel anhand des TGA Model Check der TÜV SÜD Advimo GmbH setzt sich dieser aus diversen Modulen zusammen, wie etwa auch für Brandschutz oder HLK-Anlagen etc. Unter jedem Modul werden Regelsätze und darunter einzelne Regeln aufgesetzt, die dann prüfen, ob die Planung des jeweiligen Moduls den dazugehörigen Vorschriften entsprechen.



Im Brandschutzmodul wird beispielsweise geprüft, ob die geplanten Installationen (hier den deutschen) Brandschutzvorschriften wie z. B. DIN 4102 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, MLAR - die Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie und insbesondere die Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen (Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie M-LüAR) entsprechen. In der Anwendung der Regelsätze werden in einer Kaskade mehrere Einzelregeln kombiniert, um die als Prüfkriterien definierten Anforderungen z.B. an Abstände zwischen einzelnen Gewerken bereits in einem Modell zu identifizieren, mit weiteren Anforderungen zu versehen und auf deren Einhaltung zu prüfen. Diese mehrfach geschachtelten Prüfabläufe ermöglichen so, Bauteile oder Elemente von Leitungsanlagen auf eine durchgehende Modellierung exakt zu prüfen und in deren Umgebung befindliche andere Bauelemente und Gewerkeinstallationen aufzuspüren.