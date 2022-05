Die Technik im Krankenhaus Tagung 2022 in Bildern

Auch dieses Jahr teilten hochkarätige Vortragende ihre Expertise zu einem breiten Spektrum an Themen. DI Martin Krammer, M.Sc., Präsident des Österreichischen Verbandes der Krankenhaustechniker (ÖVKT) führte als Moderator gekonnt durch das Tagesprogramm und betonte: „Durch ihren Mix aus Vorträgen aus der Praxis, Vertretenden der Industrie, Planer*innen und Bauherr*innen hat sich das Format der Konferenz „Technik im Krankenhaus“ als wichtige Informationsquelle im Gesundheitswesen für Zukunftsthemen etabliert."

Einen neuen Blickwinkel auf Management und Organisation ermöglichte etwa Prof. DI Roland Geyer, Intendant des Theaters an der Wien. Über Herausforderungen für das Abfallmanagement sowie die Transportlogistik in Pandemiezeiten sprachen DI Dr. Susanne Mahnik, Abteilungsleiterin der Abteilung Umwelt- und Gefahrgutmanagement in der VAMED-KMB und Ing. Michael Dworschak, MSc., Mitarbeiter der VAMED-KMB und extern gestellter Gefahrgutbeauftragter des AKH Wien und des Wiener Gesundheitsverbundes. Mahniks Fazit: „Trotz all dieser, bis dato nie dagewesenen Herausforderungen haben alle am Abfallmanagement beteiligten Mitarbeitenden im Krankenhaus ein Funktionieren der Abfallsammlung und -entsorgung im Krankenhaus zu Pandemiezeiten möglich gemacht." Hygieniker Dr. Peter Arens von Schell präsentierte unterschiedliche Hotspots und zugehörige hygienische Optimierungsmaßnahmen, die auch für anderen Gebäuden des öffentlichen Bereichs eine Bedeutung haben. Mit der Umsetzung des Netz- und Informationssystem­sicherheitsgesetzes (NISG) am Beispiel KH Oberwart brachten Christoph Pöschko, MSc. Vertical Market Healthcare bei Siemens Österreich, und Ing. Dietmar Reschmann, Fachbereichsleitung Technisches Facility Service, KRAGES ein spannendes Beispiel aus der Praxis mit.



Der Nachmittagsblock stand ganz im Zeichen der Energieeffizienz. Dr. Jürgen Schneider, Sektionschef für Klima und Energie im BMK, stimmte mit seiner Keynote auf das Thema ein. Nachfolgend gab DI Dr. Georg Benke, Mitgründer des Wiener Forschungs-

und Beratungsunternehmens e7, einen Überblick über die ersten Entwürfe für die Novellen der Gebäuderichtlinie (Entwurf vom 15.12.2021) sowie der Effizienzrichtlinie (14.7.2021). In die Praxis ging es mit einem Vortrag von DI Wolfgang Codemo, Tirol Kliniken und dem Neubauprojekt Innere Medizin Süd. Dort werden mit der Herstellung einer ausgezeichneten Gebäudehülle und einer Flächenheizung im Niedertemperaturbereich optimale Voraussetzungen für den effizienten Einsatz von Grundwasserwärmepumpen geschaffen.

