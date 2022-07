Ing. Daniel Friedl, BSc., Zentraplan PlanungsgesmbH

1. Die Bedeutung von BIM in der planerischen Projektabwicklung wächst kontinuierlich und von Projekt zu Projekt. Vor kurzem betraf BIM noch in erster Linie Pilot-Vorhaben und Bauten mit technisch versierten oder internationalen Bauherren, die bereits BIM-Erfahrung hatten. Mittlerweile wird bereits ein beträchtlicher Anteil an großvolumigen Planungen in BIM angefragt und umgesetzt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurden bei uns entsprechende zusätzliche Programmumgebungen geschaffen und die Mitarbeitenden sukzessive geschult und fortgebildet, wodurch wir unseren Auftraggebern nun ein starkes Know-how bei der Umsetzung von BIM-Projekten in der gewünschten Detailschärfe anbieten können.



2. Dies ist stark vom genauen Bereich abhängig; während die meisten größeren Planungsbüros aufgrund der BIM-Anforderungen bei größeren und öffentlichen Projekten bereits viele Erfahrungen sammeln konnten, werden jene Planer*innen, die beispielsweise ihre Schwerpunkte in der Umsetzung von Wohnbauten haben, aufgrund des Preisdrucks bis dato kaum ein Projekt in BIM realisiert haben. Die selbige Situation ergibt sich auch bei den ausführenden Unternehmen. Dementsprechend könnte man es so zusammenfassen, dass die Umsetzung derzeit nur in Teilbereichen erfolgt ist, und dies aus jetziger Sicht auch längerfristig so bleiben wird.



3. Aus Sicht der Planer*innen ergeben sich derzeit im Vergleich mit einer üblichen integralen Planung keinerlei klare Vorteile, sondern vielmehr Mehraufwände. Dies zum einen aufgrund der zusätzlich zu befüllenden Informationen entsprechend des gewünschten Detaillierungsgrades, zum anderen aufgrund des größeren Zeitaufwandes bei der Implementierung von Änderungswünschen. Auch muss man erwähnen, dass für ein BIM-Projekt sämtlich fachlich Beteiligte, also auch Architektur, Statik, Bauphysik etc., einen guten Wissensstand benötigen und im Idealfall dieselbe Software verwenden sollten, um Schnittstellenprobleme und verlorene Aufwände zu vermeiden. Die tatsächlichen Vorteile eines BIM-Projekts ergeben sich jedoch für den Auftraggeber. Bedingt durch die bei korrekter Umsetzung im Modell eingepflegten Auslegungsdaten, Angaben zu Typen und Fabrikaten, deren Wartungsintervallen, ggf. sogar bis hin zu den Herstellkosten, kann die Wartung und Instandhaltung erheblich erleichtert und auch dokumentiert werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch auch, dass die zuständigen Wartungstechniker das für BIM notwendige Wissen aufweisen und sämtliche Veränderungen an der Anlage auch korrekt im Modell eingepflegt werden. Dies ist leider bislang nur in Ausnahmefällen gegeben, wodurch der Umstieg auf BIM derzeit auch AG-seitig teilweise noch gebremst wird. Sobald dieser Vorteil und die damit einhergehende Ersparnis in der Wartung größerer Anlagen erkannt wird, wird aus meiner Sicht aber auch eine noch größere Triebkraft für BIM-Projekte entstehen.



4. BIM steckt in Österreich nach wie vor in den Kinderschuhen. Dies führt teilweise zu unterschiedlichen Auffassungen und Auslegungen der am Projekt beteiligten Personen und Planer*innen. Manche halten BIM nach wie vor für eine übliche dreidimensionale Planung und sehen die damit verbundenen Vorteile und Aufwände nicht. Auch die wichtige Rolle der BIM-Koordination wird in Österreich bei vielen Projekten nicht ausreichend wahrgenommen. All dies sowie diverse programmspezifische Herausforderungen beim Abgleich von Modellen über mehrere Planungsbeteiligte bis hin zu Online-Modellen wird sich jedoch meines Erachtens nach in den kommenden Jahren mit steigender Erfahrung von selbst ergeben. Ein gewisser Hindernisgrund für die vollständige Implementierung von BIM ist auch, dass sich Projekte, welche nur einen geringeren Detaillierungsgrad aufweisen, kaum bzw. nicht sinnvoll abbilden lassen. Hieraus ergibt sich, dass die klassische Planung – egal ob 2- oder 3-dimensional – auch weiterhin erforderlich bleiben wird, um eine wirtschaftliche Planung zu ermöglichen. Als Möglichkeit, den Prozess bei BIM-Planungen zu verbessern, sehe ich eine Verschiebung in der Gewichtung der Leistungsphasen. Durch gezielte Verlängerung der Konzept-, Vorentwurfs- und Entwurfsphase könnten die hierzulande üblichen späten Änderungen in der Planung verringert, und mit vergleichbar geringem Aufwand realisiert werden. Speziell in der BIM-Umgebung kann hierdurch in der späteren Führungs-, aber auch in der Werks- und Montageplanung effizient gearbeitet und der Gesamtplanungszeitraum auf die gewohnte Dauer begrenzt werden.

