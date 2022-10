Damit die EU ihre Klimaziele (darunter die Klimaneutralität bis 2050) erreicht, müssen Investitionen in nachhaltige Projekte und Aktivitäten fließen. Daher muss der Begriff "nachhaltig" definiert werden und genau das soll die EU-Taxonomie leisten. Sie ist das gemeinsame Klassifizierungssystem für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten in der EU. Als nachhaltig gilt, was den dazugehörigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Vorschriften (ESGs) entspricht. Diese befinden sich noch in der Ausarbeitung, bisher ist erst das "E" für Environment klassifiziert, welches durch folgende sechs Ziele bewertet wird:



Klimaschutz

Klimawandelanpassung

Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen

Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung



Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme



Eine Wirtschaftstätigkeit gilt aktuell als nachhaltig, wenn sie einen Beitrag zur Verwirklichung eines (oder mehrerer) Umweltziele leistet, nicht zur Beeinträchtigung eines (oder mehrerer) Umweltziele führt, unter Einhaltung des Mindestschutzes (also soziale Mindestkriterien) ausgeübt wird und technischen Bewertungskriterien, die die Kommission festgelegt hat, entspricht.

Mehr dazu hier