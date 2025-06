Darüber hinaus anfallender Energiebedarf wird durch eine großflächige PV-Anlage und einen internen sowie externen Speicher zur Verfügung gestellt. Damit werden alle betriebsgebundene Emissionen eliminiert. Eine achsweise Einzelraumregelung regelt alle Systeme bedarfsgerecht, wodurch der Energiebedarf drastisch reduziert wird. Aufgrund des hohen Einsatzes an regenerativer Energie und einen jährlichen PV-Überschuss, die energetische Sanierung des Bestandsgebäudes und Nutzung der bestehenden Tragstruktur sowie eine klimafreundliche Fassadenkonstruktion in Holzbauweise können zusätzlich sämtliche materialgebundenen CO₂-Emissionen über den Lebenszyklus des Gebäudes vor Ort kompensiert werden. Das Vienna Green Hub bildet somit ein Leuchtturmprojekt in Wien und soll aufzeigen, wie Gebäude der Zukunft gestaltet werden können, um Umweltauswirkungen auf ein Minimum zu reduzieren.