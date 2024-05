Was wäre Ihr Lösungsansatz für die Verlängerung des Lebenszyklus?

Haugeneder: Derzeit gibt es nur Einbauvorschriften für die Geräte. Wir bräuchten auch Rückbau- und Reparaturvorschriften sowie Prüfverfahren für die Wiederinverkehrbringung. Weil Sie mich nach dem Fancoil gefragt haben: Das Kühlregister hält 500 Jahre. Was kaputt wird, ist die Wicklung des Motors und natürlich Verschleißteile wie Lamellen. Wenn ich das Produkt so designe, dass es leicht austauschbar und reinigbar ist, verlängert sich die Lebenszeit eines Fancoils sehr rasch von 25 Jahren auf 100 Jahre oder mehr.

Sie sprechen von fehlenden Daten. Hier setzt man große Hoffnungen in die Digitalisierung, teilen Sie diese Hoffnung?

Haugeneder: Das sehe ich eher als Teil des Problems: Wir versuchen, etwas mit Sensorik und Elektronik zu lösen, weil wir nicht bereit sind, in eine ordentliche Betriebsführung zu investieren. Wenn ich von Anfang an die Informationen habe, was ich wann und wie verbaut habe, und wenn dann noch regelmäßig eine*n Techniker*in Nachschau halten lasse, brauche ich nicht in jedem Bauteil einen Chip verbauen. Damit verschieben wir nur die Verantwortung, die mit vorausschauender Planung und ordentlicher Betriebsführung besser und ohne zusätzlichen elektronischen Sondermüll gelöst wäre.

Nun ersetzt Digitalisierung und Fernüberwachung zum Teil aber auch fehlendes Personal, oder?

Haugeneder: Das ist schon richtig, und es ist auch möglich, dass wir in ein paar Jahren draufkommen, dass einzelne der vielen von uns jetzt erhobenen Betriebsdaten wirklich eine Verbesserung bringen. Aber lassen Sie mich einen anderen Aspekt beleuchten: In anderen Branchen gibt es Hersteller, die aktiv darauf schauen, dass sie ihre Produkte am Ende des Lebenszyklus auch wirklich zurückbekommen, um garantiert Zugriff auf die darin verbauten Materialien zu haben. Kupfer zum Beispiel ist eine zunehmend knappe Ressource, die aber ewig weiterverwendet werden kann, und das ist nur ein Beispiel. Die TGA verbaut hochwertigste Materialien und verlässt sich noch immer darauf, diese auch in Zukunft noch zukaufen zu können. Die Rohstoffversorgung ist aber höchst unsicher – ich frage mich, warum die Branche da nicht endlich aufwacht!