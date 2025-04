Die Energiewende ist allgegenwärtig – aber was bedeutet sie eigentlich genau? Unterteilen lässt sich die Energiewende grundsätzlich in drei Bereiche: Die Stromwende, die Wärmewende und die Mobilitätswende. So weit, so gut, aber wie sieht das ganze jetzt in der gelebten Praxis in Österreich aus? Der österreichische Energieverbrauch aus dem Jahr 2022 gibt Aufschluss: Insgesamt wurden damals rund 1.155 Petajoule an Energie verbraucht. 264 Petajoule davon sind dem Stromverbrauch zuzuordnen, 318 dem Verkehr und 573 Petajoule dem Sektor Heizen und Kühlen.

Richtig spannend wird es jetzt, wenn man aufdröselt, wie viel Anteil an erneuerbaren Energien diese drei Sektoren bereits aufweisen konnten. In der EU wird diese Berechnung nach der Erneuerbare-Energie-Richtlinie II durchgeführt.

