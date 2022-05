Firmengebäude von my-PV besteht Feuerprobe der ersten Heizsaison

„Dabei gilt es besonders zu erwähnen, dass die Solarerträge in den Problemmonaten Dezember und Januar gegenüber dem langjährigen Mittelwert hinter den Prognosen zurückgeblieben sind und die Autarkie in einem durchschnittlichen Jahr sogar noch höher liegen würde“, zeigt sich my-PV-Geschäftsführer Dr. Gerhard Rimpler zufrieden. Ins Netz eingespeist hat my-PV 15.300 kWh, woraus ein Eigenverbrauch von 53,4 Prozent resultiert. Demnach hat das Unternehmen mehr Strom dem Netz zugeführt, als daraus bezogen wurde, das Gebäude ist also bilanziell betrachtet energieautark. Auch die Sektoren Wärme und Mobilität sind in die Auswertung einbezogen.