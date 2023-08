Strom macht bei Greiner den Löwenanteil des Energiemixes aus. Bei einem jährlichen Energieverbrauch von etwas über 500 GWh ist rund 90 Prozent dem Stromverbrauch zuzuordnen, heißt es seitens der Greiner AG. Der kommt in Österreich dank des gewählten Energiemixes und dem hohen Stellenwert der Wasserkraft zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen. Über alle Standorte weltweit sind es immerhin noch 58 Prozent. Im "Blue Plan" hat sich das Unternehmen das Ziel gesetzt, bis 2030 Strom vollständig aus erneuerbaren Quellen zu beziehen.

Eine kleine, aber nicht unwesentliche Rolle dabei spielt die eigene Erzeugung. Weltweit produziert Greiner derzeit nur 0,19 Prozent des Stroms selbst; bis 2030 soll das auf 2,5 Prozent steigen. In Österreich betreibt die Greiner Renewable Energy GmbH auch ein eigenes Wasserkraftwerk an der Krems beim Standort Kremsmünster, das aber nach Angaben des Unternehmens nur einen geringen Anteil am Gesamtstromverbrauch des Unternehmens liefert. Der Fokus beim Ausbau liegt auf der Photovoltaik, die in Österreich in den vergangenen 12 Monaten massiv ausgebaut wurde.