Neuer Geschäftsfeldleiter bei Allplan

Manuel Lorber wird heute, dem 2. Mai 2022, offiziell zum Geschäftsfeldleiter der Energie Design bei der Allplan bestellt. Bereits vor seiner Anstellung war Lorber mit den Herausforderungen des Baustellenbetriebes vertraut und bringt Kenntnisse im Management mit sich. Diese wurden durch zusätzliche Erfahrungen in der gesamtheitlichen Abwicklung von Projekten erweitert. Mit der Bestellung zum Geschäftsfeldleiter spricht Allplan Lorber zusätzliches Vertrauen in seine Fähigkeiten aus, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.