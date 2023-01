Der Fachverband Ingenieurbüros hat nach Verhandlungen mit Austrian Standards plus einen neuen Vertrag abgeschlossen. Dieser ermöglicht Ingenieurbüros auch ab 2023 für mindestens weitere 5 Jahre einen günstigen Normenzugang. Neu ist dabei, dass es mit 2023 eine Vollabdeckung aller aktiven Ingenieurbüros österreichweit mit einmalig 20 Normen pro Mitglied gibt.



Voraussetzungen für den automatischen Zugang

Die Finanzierung dieser Vollabdeckung erfolgt über die jeweiligen Fachgruppen in den Ländern. Mitglieder müssen für diese Vollabdeckung keinen Vertrag abschließen, sondern bekommen automatisch Zugang zu 20 frei wählbaren Normen aus allen Normen und Entwürfen des österreichischen Normenwerkes, derzeit ca. 23.000 gültige ÖNORMEN und ONRs, wie ÖNORMEN, ÖVE/ÖNORMEN, ÖNORM EN, ÖNORM ISO, ÖNORM DIN sowie ONRs und OVE (davon ausgenommen ist OVE E 8101). Der Zugang inkludiert auch die automatische Aktualisierung aller Normen im Normenpaket sowie die rechtskonforme Mehrplatznutzung. Voraussetzung für die Freischaltung des Normenpakets ist die aktive (nicht ruhende) Mitgliedschaft und eine eingetragene Mailadresse im WKO Firmen A-Z.



Sollte ein Ingenieurbüro mehr Normen benötigen, kann zusätzlich zur Vollabdeckung ein neuer Vertrag mit dem Fachverband Ingenieurbüros über insgesamt 300 frei wählbare Normen zum Preis von € 290,- plus 20% USt jährlich (indexiert) abgeschlossen werden. Bis 30.06.2023 gibt es für Mitglieder auch die Möglichkeit, ein Normenpaket mit insgesamt 600 Normen zum Preis von € 1.170,- plus 20% USt jährlich (indexiert) abzuschließen.



Nähere Informationen erhalten Ingenieurbüros in ihrer Bundesland-Fachgruppe oder hier: https://www.ingenieurbueros.at...