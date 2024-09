Das Bürgerhaus in der Penzinger Straße im 14. Bezirk wurde im 18. Jarhundert auf Grundmauern aus dem 15. Jahrhundert errichtet. Der Ausstieg aus Gas, mit dem das Gebäude in den letzten Jahrzehnten beheizt worden war, ist dem Denkmalschutz geschuldet: Die nötige Rauchfangsanierung konnte in der technisch nötigen Form einfach nicht mehr denkmalschutzkonform umgesetzt werden. Also entschloss sich der Eigentümer 2022 zur Umstellung auf eine Zentralheizungsanlage mit Erdwärmepumpe und Tiefensonden. Auch das Dachgeschoß wurde ausgebaut und eine thermische Sanierung des gesamten Komplexes umgesetzt.