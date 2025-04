Ob in Produktionshallen, Schwimmbädern oder Lagerstätten – dort, wo industrielle oder gewerbliche Abläufe reibungslos funktionieren müssen, spielt die Kontrolle der Luftfeuchte eine zentrale Rolle. Zu hohe Feuchtigkeit kann nicht nur die Produktqualität beeinträchtigen, sondern auch Maschinen, Bausubstanz und gelagerte Güter gefährden. Die Folgen reichen von Korrosionsschäden und Schimmelbildung bis hin zu kostspieligen Produktionsausfällen oder Sanierungsmaßnahmen.

Mit dem Adsorptionstrockner der DA 500-4000 Compact-Serie präsentiert Condair ein Gerät, das sich durch ein kompakteres Gehäuse und ein um 65 Kilogramm reduziertes Gewicht auszeichnen – bei gleichen Entfeuchtungsleistungsdaten im Vergleich zur Standardserie. Die besondere Konstruktion sorgt so für eine kostengünstigere Lösung in Anwendungsfällen, in denen keine großen Temperaturdifferenzen vorherrschen – etwa bei stark vorgekühlter Prozessluft – und wo Schallemissionen nicht oberste Priorität haben.

Das äußere Gehäuse besteht aus feuerverzinktem und zusätzlich pulverbeschichtetem Blech, während der innere Geräteaufbau aus korrosionsbeständigem Magnelis gefertigt ist. Die wartungsfreundliche Konstruktion ermöglicht einen gewohnt einfachen Zugang zu den internen Komponenten über ein abnehmbares Paneel an der Vorderseite. Der hausintern gefertigte Sorptionsrotoren wurde gemäß der internationalen ASTM E84-18b getestet, weist sowohl einen Entflammbarkeitsindex (FSI) als auch einen Rauchproduktionsindex (SDI) von jeweils 0 auf und gewährleistet so hohe Sicherheit in jeder Anwendung.

