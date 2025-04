Für 2025 will das Management in beiden den Fokus auf strukturellen Änderungen und ein striktes Kostenmanagement setzen, um die voraussichtlich weiterhin niedrigen Abrufvolumina in der Division Frauenthal Automotive und die geringere Marktnachfrage in der Division Frauenthal Handel abzufedern.

Für die Division Frauenthal Handel erhofft sich die Gruppe für 2025 positive Impulse im Renovierungsgeschäft durch die Zinswende und das Auslaufen der Verordnung für nachhaltige Vergabestandards bei der Finanzierung von Wohnimmobilien (KIM-VO). Ziel sei es zudem, durch Investitionen, Prozessverbesserungen und Schulungen der Mitarbeitenden den Kundenservice weiter zu verbessern und den Fokus auf Kundennutzen zu setzen. Eine stichfeste Prognose für 2025 abzuliefern, traut sich der Konzern vor dem Hintergrund des dynamischen Marktumfelds beider Divisionen noch nicht, eine seriöse Prognose für das Konzernergebnis 2025 sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich, heißt es abschließend im Bericht.