Bei der OVE betreut Bernhard Spalt seit 13 Jahren als Technischer Referent zwanzig technische Komitees und Subkomitees. Auch international ist der 55-jährige Jahre tätig: Seit 2011 ist er Sekretär des IEC TC 94 "Relays", seit 2019 vertritt er als Ständiger Delegierter im Technical Board des Europäisches Komitees für elektrotechnische Normung (CENELEC) die österreichischen Interessen im höchsten europäischen elektrotechnischen Gremium.

2022 wurde Spalt zudem als Experte in die Sherpa-Untergruppe zur Vorbereitung des "High-Level Forum on European Standardisation" gewählt, eine wichtige Funktion im Rahmen der EU-Standardisierungsstrategie.

Die neue Aufgabe übernimmt Bernhard Spalt im Sinne seines Vorgängers, wie er betont: "Der überraschende Tod von Christian Gabriel hat bei OVE Standardization eine tiefe Lücke hinterlassen. Meine Aufgabe ist es nun, die elektrotechnische Normung in Österreich in seinem Sinne in die Zukunft zu führen. Ich freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen und weiß ein erfahrenes und professionelles Team hinter mir."



Bernhard Spalt studierte Elektrotechnik mit den Schwerpunkten Industrieelektronik, Leistungselektronik und Umweltschutz an der TU Wien. Vor seinem Eintritt in den OVE war er 12 Jahre lang bei der Siemens AG im Bereich Mobilfunksysteme in der Standardisierung bei ETSI und 3GPP tätig.